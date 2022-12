Il 7 dicembre scorso, a mezzogiorno, l'ancora presidente peruviano Pedro Castillo è apparso in televisione annunciando in un discorso traballante lo scioglimento temporaneo del Congresso, la riorganizzazione del sistema giudiziario e un governo di eccezione fino alle elezioni per eleggere un nuovo Congresso. Subito dopo, ha dichiarato il coprifuoco a livello nazionale. Sono stati dieci minuti che hanno messo fine a 18 mesi di governo in cui Castillo non è riuscito a trovare un modo per guidare la macchina statale e ha agito in modo irregolare, quasi con l'unico obiettivo di non essere licenziato da un Congresso che ha cospirato fin dal primo giorno del suo governo.

Inizialmente, il Consiglio dei ministri rappresentava le varie sensibilità di sinistra, ma le difficoltà dei ministri nel coordinarsi con il presidente e, più in generale, la deriva del governo, hanno alienato molti dei suoi collaboratori. Castillo ha cambiato più di 70 ministri e ha avuto 5 presidenti del Consiglio in un anno e mezzo.

Per tutto questo periodo, il Congresso, a maggioranza di opposizione ma frammentato, ha cercato più volte di ottenere i voti necessari per rovesciare il presidente con la vaga formula dell'"incapacità morale permanente", ed egli ha finito per contornarsi di circoli di fiducia sempre più chiusi e opachi, compresi i leader della sua regione di origine. Nel frattempo, la corruzione nella Pubblica amministrazione ha innescato una serie di indagini giudiziarie che gli si sono fatte via via sempre più vicine.

La sua decisione di sciogliere il Congresso è stata un salto nel vuoto. Senza alcun sostegno politico o militare e senza forze nelle strade, il golpe ha finito per rivoltarsi contro se stesso. Nel giro di pochi minuti, i suoi ministri hanno iniziato a dimettersi in disaccordo con la decisione del presidente - e per timore delle sue conseguenze legali - e il Congresso è riuscito - questa volta, con estrema rapidità - a ottenere i voti per destituirlo in mezzo all'accelerazione della crisi. In pochi hanno osato rifiutare il posto vacante.

In due ore, Castillo è passato dallo scioglimento del Congresso all'arresto da parte delle sue stesse guardie del corpo mentre cercava di recarsi all'ambasciata messicana. La rapidità dell'arresto ha rivelato anche un'articolazione politico-burocratica tra militari, membri del Congresso e magistratura per contrattaccare il presidente ai limiti della legalità. Nei media tradizionali, analisti e giornalisti non hanno nascosto la loro eccitazione per il capovolgimento della situazione e le critiche al governo hanno unito le argomentazioni sul deterioramento istituzionale e sull'incapacità di Castillo di guidare la presidenza con l'emozione di sentire di aver espulso un intruso che, a causa della crisi di rappresentanza della politica peruviana e dell'implosione del suo sistema partitico, era approdato nel palazzo presidenziale. Questa arroganza di classe spiega, in parte, l'ondata di proteste che ha seguito l'insediamento della vicepresidente Dina Boluarte per successione costituzionale.

Dalla campagna alla città. Originario della provincia di Chota, nella regione di Cajamarca, Pedro Castillo ha avuto un momento di ribalta nazionale nel 2017, quando ha guidato uno sciopero degli insegnanti, con un forte impulso dal basso. Nel 2021 si è candidato alla presidenza per il partito Perù Libre, guidato da Vladimir Cerrón. Quest’ultimo, neurochirurgo di formazione cubana ed ex governatore regionale di Junín, non poteva candidarsi per motivi giudiziari e quindi ha favorito la candidatura di Castillo senza nemmeno pensare che potesse vincere la presidenza. Castillo si è unito a Perù Libre pochi giorni prima della scadenza del termine per la registrazione dei candidati alle elezioni dell'aprile 2021.

Castillo era fuori dai radar dei media tradizionali e degli analisti durante la prima fase della campagna elettorale - fino al febbraio 2021 misurava tra l'1 e il 3% nei sondaggi Ipsos/El Comercio. A marzo è balzato a un ancora modesto 6%. In una campagna in cui i candidati andavano su e giù e nessuno decollava davvero, lui è entrato nella top five.

Perù Libre, il partito che lo ha candidato, si definisce "marxista-leninista-mariateguista", ma allo stesso tempo si presenta come una "sinistra provinciale", molto conservatrice in termini sociali, con toni autoritari e alleata della sinistra bolivariana.

Perù Libre, il partito che ha candidato Pedro Castillo, si definisce "marxista-leninista-mariateguista", ma allo stesso tempo si presenta come una "sinistra provinciale", molto conservatrice in termini sociali, con toni autoritari e alleata della sinistra bolivariana

Castillo ha parlato al Perù, tradizionalmente escluso. La sua strategia di campagna elettorale prevedeva di farsi forza prima nei piccoli centri e da lì passare alle grandi città e infine cercare di conquistare Lima. "Dalla campagna alla città", come sognavano i vecchi maoisti peruviani, ma questa volta il potere doveva venire dai voti e non dalla "bocca del fucile". In effetti, ad ogni comizio Castillo non portava con sé un fucile, ma una matita gigante.

Alla fine, ha battuto Keiko Fujimori (50,13% contro il 49,87%). Entrambi sono passati al secondo turno con meno del 20% dei voti. Per cercare di arrivare alla metà più uno, si sono affidati alla paura incrociata. Metà del Paese ha votato contro il "comunismo" - compreso lo scrittore Mario Vargas Llosa - e l'altra metà contro il ritorno al potere di Fujimori.

Economia e politica, questioni separate? L'autogolpe di Alberto Fujimori nel 1992 è stato senza dubbio un punto di svolta nella politica peruviana. All'epoca, gran parte della popolazione peruviana era disposta a tollerare l'autoritarismo e le violazioni dei diritti umani in cambio della sconfitta del terrorismo, di cui Shining Path era una delle espressioni più emblematiche.

L'economia sembrava essere scollegata dalla politica. "L'inaspettata vittoria di Alberto Fujimori su Vargas Llosa, il favorito in tutti i sondaggi, non ha tuttavia significato la sconfitta della coalizione sociale che aveva appoggiato lo scrittore", ha scritto il sociologo Carlos Adrianzén. Le forze armate, i settori conservatori della Chiesa cattolica, le élite imprenditoriali e le organizzazioni internazionali hanno sostenuto Fujimori, che è stato rieletto nel 1995 con oltre il 64% dei voti. Infine, "Chino" finì per dimettersi nel 2000 con un fax inviato da Tokyo dopo il cosiddetto scandalo "vladivideos", che rivelò una diffusa corruzione nel governo. Nel 2005 è stato arrestato in Cile ed estradato in Perù due anni dopo, dove sta scontando una condanna a 25 anni di carcere.

Nonostante i trionfi di candidati come Ollanta Humala nel 2011, che hanno criticato il neoliberismo, il Perù è rimasto fuori dal ciclo progressista che ha colorato gran parte della regione. E Keiko Fujimori è stata sempre vicina alla presidenza (48,56% nel 2011, 49,88% nel 2016, 49,87% nel 2021). Il Fujimorismo è sopravvissuto al suo fondatore, ma non è riuscito a farlo uscire di prigione.

Per il politologo Alberto Vergara, "la precarietà della politica peruviana è stata funzionale al successo del modello economico". Vergara attribuisce la stabilità del modello peruviano al macro-assetto istituzionale emerso con la Costituzione del 1993 "che ha cementato il modo in cui Stato, società e mercato sono articolati". Questo macro-assetto è stato mantenuto, dopo la caduta di Fujimori, sotto i governi di Alejandro Toledo, Alan García e Ollanta Humala. Tra il 2003 e il 2013, il Paese ha registrato un tasso di crescita medio del Pil del 6% e una forte riduzione della povertà. Il Pil procapite nel 2012 era del 66% più alto rispetto al 2002 e più che doppio rispetto al livello del 1992. Come segno di continuità nella tecnocrazia, il presidente della Banca Centrale, Julio Velarde, ha ricoperto la carica dal 2006 a oggi. Ma già allora (metà 2012), Vergara poteva percepire i limiti di questo consenso.

In effetti, gli anni successivi avrebbero visto la caduta di diversi presidenti e l'incriminazione di quasi tutti coloro che erano passati per la Casa di Pizarro, oltre a numerosi governatori e sindaci. Il caso più drammatico è stato quello di Alan García - un tempo uno dei politici più carismatici e popolari del Paese - che, per evitare l'arresto, ha scelto di spararsi alla testa. All'epoca, Adrianzén si chiese se la morte di Alan García fosse anche la morte dell'élite politica del Perù.

Il cambiamento che non c'è stato. A differenza di Evo Morales, che prima di diventare presidente nel 2005 era stato a capo del banco del Movimento per il socialismo (Mas), aveva negoziato con diversi governi come leader dei coltivatori di cocaina ed era regolarmente invitato all'estero, Castillo ha fatto un salto diretto da Cajamarca a Lima, avendo come unico capitale la sua esperienza di sindacalista nelle province. Mentre Morales poteva contare sull'enorme forza del Mas, un partito sindacalizzato con una fortissima capillarità territoriale, Castillo gareggiava come ospite di un partito la cui forza era molto limitata.

Mentre la destra ha continuato a vederlo come una sorta di comunista in attesa di colpire, la sinistra è rimasta delusa dalla sua mancanza di politiche di trasformazione. Come ho già avuto modo di ricordare, "il peccato originale di Pedro Castillo non è stato solo il modo in cui ha messo insieme i suoi gabinetti di ministri, ma anche il modo in cui ha dato vita ad ambienti di palazzo opachi", ha sintetizzato l'ex deputata di sinistra Marisa Glave. In alcuni casi, i finanziatori della campagna di Castillo hanno finito per dividere aree dello Stato.

In questo modo, le accuse di corruzione, che hanno iniziato ad arrivare sempre più vicino al presidente, si sono sovrapposte alla reazione delle élite all'"assalto del cholo" al potere.

Castillo ha preso le distanze non solo dalla sinistra urbana, ma anche da Perú Libre. Di conseguenza, la sua base si è ridotta e non è mai riuscito a ottenere una tregua dai deputati dell'opposizione.

La decisione presidenziale di chiudere il Congresso è stata una sorpresa per la maggior parte dei ministri ed è stata respinta dalla sinistra democratica, che ha considerato la scelta come un colpo di Stato frustrato che ricorda l'autogolpe del 1992

La decisione presidenziale di chiudere il Congresso è stata una sorpresa per la maggior parte dei ministri ed è stata respinta dalla sinistra democratica. Quest'ultima ha considerato la scelta come un colpo di Stato frustrato che ricorda l'autogolpe del 1992, anche se invece di farlo diventare un dittatore, quello di Castillo è stato un assurdo tentativo alla cieca.

All'epoca, c'era un'enorme pressione per dissociarsi dallo stigma del "golpismo"; da qui il ritiro di quasi tutti i collaboratori del presidente (compreso il suo avvocato). Ma con il passare delle ore le immagini cominciarono a cambiare. Soprattutto, cresceva la sensazione che il Congresso, più impopolare di Castillo (quasi il 90% di immagine negativa), si fosse finalmente fatto strada. L'arresto dell'ex presidente e il linciaggio mediatico lo hanno progressivamente vittimizzato. In questo contesto sono scoppiate diverse proteste. Lo slogan più mobilitante e unificante è stato la “chiusura del Congresso e nuove elezioni”, a cui vari settori hanno aggiunto lo slogan di un'”Assemblea costituente per affrontare le questioni strutturali”.

Le proteste hanno come struttura un misto di sindacati, economie informali, settori del mondo contadino, che si articolano in vari modi con le autorità locali.

In questo contesto, Boluarte sta cercando di trovare un equilibrio per rimanere al potere. Per il momento, ha passato la "responsabilità" dell'avanzamento elettorale al Congresso e ha promesso bonus agli agricoltori, colpiti da una storica siccità, e aumenti per i dipendenti pubblici. Pur avendo giurato fino al 2026, ha poi ridotto il suo mandato al 2024 e oggi il futuro è incerto. Per ora, la crisi continua e anche il rischio di registrare altri morti.

[Contributi dell'Autore sulla situazione in Perù sono disponibili anche su Le Grand Continent]