Secondo una tautologia diffusa ancora oggi nessuna donna in Italia dovrebbe aver davvero bisogno di consultare un ricettario. A dispetto di decenni di lotte femministe, la cucina sembrerebbe ancora, e da un tempo immemorabile, una pratica a diffusione matrilineare che si apprenderebbe orgogliosamente tra i fornelli, a maggior ragione in un Paese che eleva le tradizioni gastronomiche a bastioni identitari inattaccabili, senza contare i punti percentuali nei calcoli da Pil.

Sebbene sotto la superficie della rappresentazione si apra una realtà più complessa e strutturata, la sopravvivenza di alcuni schemi tradizionali, oltre che fortemente stereotipizzati, è indubbia: a giudicare dal grande successo di un format come Casa Surace, la tradizione famigliare domestica non solo resiste al progresso digitale, ma se ne impossessa, con Nonna Rosetta – icona di molte nonne simili a lei sparse in tutta Italia – che si ostina ad alzarsi presto al mattino così che il ragù possa sobbollire per ore, e comunque sempre qualche ora prima della figlia che tanto desidererebbe il suo posto nella gerarchia famigliare.

In realtà le statistiche raccontano che i ricettari in Italia si vendono eccome. Nonostante l’onnipresente e ormai insostituibile blog Giallo Zafferano – esso stesso riuscitissimo esperimento a mano femminile, con Sonia Peronaci inventrice di quello che è ormai diventato un fortunato brand editoriale –, sono fra i libri cartacei più venduti: veri e propri oggetti da collezione cui pochi appassionati rinunciano, manuali di apprendistato, strumenti per emanciparsi proprio da quella matrilinearità che, ci sarebbe da scommettere, non tutte le donne sono orgogliose di accampare. Ce lo conferma Luce Giard, co-autrice insieme e Michel de Certau, de L’invenzione del quotidiano (1980) – pubblicazione fondamentale per chi si occupa di questi temi – nel quale ricorda l’acquisto del suo primo ricettario nel pieno del suo periodo universitario quando, lontana da casa, identifica quel tipo di pubblicistica come lo strumento più utile proprio per sfuggire al confronto con le donne della propria famiglia.

Senza uscire dallo stereotipo che identificherebbe la figura femminile come la delegata agli interessi domestici e di cucina, resta da capire se esista, e quale sia, il modo in cui le donne scrivono della cucina. Andando alla ricerca di una traccia storica va detto che è solo nel corso del XX secolo che si evidenzia uno scarto fra le opere in cui, fino a quel momento, prevaleva la riproduzione di un codice adatto agli addetti ai lavori e un modo nuovo e più fresco di impostare un dialogo con i lettori che le donne sapranno portare alla ribalta. Le carriere novecentesche di Ada Boni, Amalia Moretti Foggia Della Rovere (alias Petronilla) e Jeanne Caròla Francesconi, ad esempio, testimoniano un mutamento che si connette con le particolari condizioni di uno spazio sociale e culturale nuovo. In realtà un primo impulso a questa innovazione novecentesca avviene molto tempo prima, con la pubblicazione de la Cuisinière bourgeoise (1746), firmata con lo pseudonimo di Menon. Da quel momento in avanti le cuciniere e le cuoche che compariranno nei titoli si distingueranno per non vantare apprendistati o studi di settore: le donne – spesso uomini sotto pseudonimo – non viaggiano, non consultano codici e non lavorano nelle cucine professionali. Insomma, la questione di genere emerge come la cartina di tornasole di uno scarto stilistico e di registro: se la proposta maschile si assesta su gusti e strutture riconoscibili che sopravvivono ancora oggi, appena poco attualizzate, nei grandi ricettari dei celebrity chef, quella femminile appare più libera di derogare alla norma ed evocare un’attenzione più vivace per la domesticità e le prassi operative quotidiane.

Chi apre a questo scarto è in realtà un uomo. Ne La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene (1891), Pellegrino Artusi intercetta varianti e proposte di correzione che sono il risultato delle fitte corrispondenze che l’anziano autore intrattiene con moltissime signore italiane dell’alta borghesia, in un passaparola che le fidelizza e le incita a ragionare sul tema, in un gioco di ruoli che si esprime fra le pagine di un libro cui s’aggiungono fogli volanti nei quali la propria versione di un originale non prescrittivo sopravvive insieme al libro e si tramanda con lui.

Questo gioco che sa lasciare spazio alla creatività e alle varianti domestiche diventerà, ad esempio, strutturale fra le pagine de Il Cucchiaio d’argento. Il libro fondamentale della cucina italiana (1950). Ricettario curato da due autrici donne che prevede un certo numero di pagine bianche, espressamente riservate agli appunti personali della lettrice. Ed è proprio in questo modo che la scrittura femminile s’impone nel proprio settore editoriale segnando un passaggio in cui il sapere culinario passa da segreto per iniziati a pratica quotidiana e di gestione del ménage domestico nei circuiti della cultura e dei consumi di massa.

Un altro elemento che caratterizza i ricettari femminili è l’attenzione al territorio, alle sue tradizioni e alle cucine locali, rappresentate come parte di varianti urbane; osservate e ordinate da chi direttamente le frequenta e le conosce da dentro e fuori di casa, nei mercati e nei locali tipici, con lo sguardo delle consuetudini e della famigliarità. È un approccio che vediamo sopravvivere ancora oggi in moltissimi blog e in pagine social in cui le cucine di città e/o le cucine etniche sono indagate e descritte più spesso da donne (un esempio fra tanti è quello di Chiara Maci). Se vogliamo storicizzare quest’opera di valorizzazione possiamo osservare come già nel corso del Novecento opere come quelle di Ada Boni e di Jeanne Caròla Francesconi percorrano questa strada, destinata a buona fortuna editoriale. La prima con La Cucina romana (1929) inaugura il trend: firma della letteratura gastronomica italiana, unico esempio di una professionista della divulgazione che – con il suo Il Talismano della felicità – rappresenta per quarantacinque anni un quasi-monopolio nella scrittura e nell’editoria di cucina nazionale (nella ristretta lista di long sellers italiani è l’autrice che più rapidamente è stata tradotta e recepita dal mercato anglosassone, segno di un’efficace strategia di marketing e intraprendenza commerciale che Boni vive come parte integrante della propria professionalità). Nella breve opera dedicata alla sua città appare in un disegno del marito; e con lui, coppia benestante inserita nella vita culturale cittadina, si riconosce fra quelli che chiama gli “ultimi romani”, capaci di riconoscere l’ortodossia locale che ancora si riscontra nelle osterie, nelle famiglie del popolo e in poche, selezionatissime, famiglie borghesi. Piatti semplici, descritti con un lessico quotidiano di gesti consueti, ma che è comunque necessario condividere «perchè tutti credono di saperli fare, mentre in realtà non è così» (formula che nei ricettari identifica una qualche tipicità, riconoscibile sia dal divario fra scontatezza nell’immaginario e competenza nella pratica, sia dall’espendiente di indicare un segreto indisponibile ovunuque tranne che fra le pagine dell’opera che si sta sfogliando). È un ricettario con descrizioni fulminanti di una piccola città sempre più terziarizzata, popolata di bottegai e turisti.

Trent’anni più tardi, ne La cucina napoletana, Jeanne Caròla Francesconi intraprende un percorso di ricerca appassionata in cui la cucina di una delle più importanti città dell’Europa meridionale diventa un “edificio di memorie” da penetrare: luogo di tradizioni culinarie complesse e rituali, di cibi di strada per operai e muratori, di prodotti orticoli caratteristici come il pomodoro e di materie prime come le mozzarelle e i formaggi. Posti in posizione d’esordio servono a rappresentare con immediatezza una tradizione sempre più capace di viaggiare e farsi bandiera di italianità nel mondo.

Per concludere si può osservare come la trattatistica femminile di cucina abbia come fulcro la domesticità intesa nella sua doppia accezione di conoscenza di ciò che, fuori o dentro le pareti domestiche, si confronta con una prassi di vita: di preparazione, di spesa, ma anche della frequentazione di locali. In una commistione che si può riconoscere come l’ingrediente fondamentale di quell’invenzione del quotidiano che è parte integrante della cultura di massa.