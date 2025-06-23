Il 29 giugno si celebreranno i cent’anni dalla nascita di Giorgio Napolitano. L’importanza della sua figura e della sua storia nelle vicende del nostro Paese è fuori discussione e sulla rivista abbiamo già avuto modo di ricordarlo. Inoltre la nostra casa editrice ha pubblicato, oltre a un paio di suoi scritti, diversi libri dedicati alla sua esperienza e al suo lavoro. In questa circostanza vorremmo però rendere omaggio alla sua figura come emblematica di una generazione che si sentiva “il mondo sulle spalle” (per citare l’azzeccato titolo che Giulio Napolitano ha dato alle memorie della sua vita accanto al padre).

Si potrebbe dire che, da un certo punto di vista, molti di coloro che affrontano il proprio viaggio nella storia del tempo condividono quella sensazione e ne fanno elemento della responsabilità a cui si è chiamati. Ma esistono modi diversi di vivere questa esperienza in risposta ai tempi delle vicende storiche e crediamo che una riflessione sul percorso di Giorgio Napolitano ci aiuti a responsabilizzarci nel passaggio epocale che stiamo vivendo.

I politici di spessore vivono sempre la dimensione di chi si sente vincolato al partecipare all’evoluzione della storia: vale anche per i grandi intellettuali, per chi ha posizioni di rilievo e/o di leadership nei più svariati settori, ma per chi “vive per la politica” (e non semplicemente “di politica”, per riprendere una vecchia distinzione) si tratta di un’esperienza abbastanza peculiare. Detto schematicamente, si tratta della diversità fra chi percepisce la propria partecipazione alla storia come il contributo a una fase creativa dell’evoluzione (o, se preferite, del progresso), fino a poter pensare di essere parte attiva del formarsi di un nuovo mondo, o quantomeno di nuova stagione, e chi non riesce a vivere se non una sorta di eterno ritorno delle stagioni e delle esperienze, per cui finisce per considerare, con disincanto, quasi schiava di quel limite ogni volontà creativa, che deve assoggettarsi al navigare più o meno a vista nelle turbolenze dei tempi.

La vicenda di Giorgio Napolitano ci sembra emblematica perché si colloca in qualche misura a cavallo delle due tipologie tratteggiate sopra, e aggiungerei che lo fa in misura drammatica (in senso tecnico, non nell’accezione volgare del termine). Egli non fa parte della generazione “eroica” che ha vissuto direttamente la grande crisi della politica fra Otto e Novecento e che da quella esperienza ha tratto la convinzione che - lo dico brutalmente e semplificando - fosse possibile, forse persino inevitabile, fare un qualche tipo di rivoluzione, visto che erano crollati insieme il vecchio mondo del quadro politico ottocentesco e il mondo di cartapesta delle pseudo-rivoluzioni “totali” di destra e di sinistra che avevano avuto l’ambizione di aprire una fase nuova.

Una posizione, quella di Napolitano, in cui l’obbligo di caricarsi il mondo sulle spalle diventerà via via sempre più complesso e per tanti versi angoscioso

Certo, Napolitano aderisce alla “casa” comunista (qualcosa di più di un partito), perché fa parte della generazione successiva che, pur avendo sfiorato quel passaggio finale, crede ancora nella prospettiva della rivoluzione così com’era stata loro consegnata. Ma si tratta di una generazione di epigoni (per citare Weber), che pensano di poter realizzare davvero quella trasformazione che si era appalesata con quanto sembrava emergere dalle macerie su cui si era chiusa la Seconda guerra mondiale in Europa. I politici più avvertiti di quella generazione si renderanno progressivamente conto che la rivoluzione non si potrà fare, almeno non nei termini in cui l’avevano immaginata aderendo al compito di caricarsi il mondo sulle spalle, come prescrivevano le rispettive ideologie: non si farà la rivoluzione social-comunista, come non si farà la “rivoluzione cristiana”, o quella del liberalismo all’americana.

Per questa classe politica inizierà il lungo viaggio nel ripensamento. Un viaggio complicato, che con scansioni temporali diverse porterà a riconsiderare i quadri ideologici, ma vorremo dire anche i parametri, della “nuova società” che era stata progettata. Napolitano ha con lucidità intellettuale ripercorso criticamente la prima parte del suo viaggio nel libro del 2005 Dal Pci al socialismo europeo (Laterza). La data è significativa: dopo la grande crisi del 1978-79, con il tramonto della prospettiva di trovare una convivenza di intenti fra i grandi partiti storici per l’evoluzione della società italiana in un contesto internazionale che stava cambiando, era sembrato che, in forme diverse dalle convergenze più o meno parallele e dalle faticose solidarietà nazionali, si potesse comunque arrivare almeno alle soglie di quella “terza fase” per cui Aldo Moro aveva sacrificato la sua vita.

Il meglio di quella che abbiamo definito la generazione degli epigoni si stava caricando il mondo sulle spalle per orientare una fase storica che nell’analisi dei più lucidi si racchiudeva fra gli accordi di Helsinki del 1975 (il tentativo di congelamento consensuale del quadro post-Guerra fredda, ma con libertà di circolazione delle idee) e il crollo emblematico del Muro di Berlino nel novembre 1989. Quel tentativo – dobbiamo dire con l’inevitabile senno di poi – fu una generosa illusione che sarebbe durata molto poco: a metà del primo decennio del nuovo secolo (e millennio) era già in crisi.

È a questo punto che emerge la complessità emblematica della figura di Giorgio Napolitano, che le vicende collocheranno un anno dopo a rappresentare l’Italia come presidente della Repubblica. Non una carica cerimoniale e notarile, ma una posizione in cui l’obbligo di caricarsi il mondo sulle spalle diventerà via via sempre più complesso e per tanti versi angoscioso.

Si tratterà infatti di essere coinvolti direttamente nella trasformazione che investe l’Italia in un contesto internazionale che in misura crescente vede dissolversi gli equilibri che si erano determinati sino a far parlare – sia pure con molta superficialità e distorcendo le riflessioni del politologo Francis Fukuyama – di una fine della storia. Così il percepire il mondo sulle spalle assume una valenza diversa da quella che aveva avuto sino ad allora. Non si trattava più né di sentirsi parte di un moto evolutivo che si poteva ritenere, pur con tutte le cautele del caso, orientato da una “teleologia della storia” che vedeva contrapporsi ideologie ciascuna a proprio modo messianica, né di pensarsi come coinvolti in una sorta di aurea età della convergenza in un mondo tutto sommato pacificato: si doveva assumere l’angoscia di una transizione che contemplava la dissoluzione delle stabilizzazioni politiche, culturali, sociali costruite nel Novecento senza poter prospettare un approdo almeno tendenziale verso un nuovo equilibrio.

Si considererà investito dell’obbligo di usare il prestigio e la lezione della sua vicenda, oltre alla sua carica istituzionale, per favorire un passaggio storico di difficile comprensione

Giorgio Napolitano si considererà investito dell’obbligo di usare non solo la sua carica istituzionale, ma il prestigio e la lezione della sua vicenda per favorire un passaggio storico che, preservando alcune eredità fondative, non cadesse vittima dell’illusione di risolvere tutto nella faciloneria di fermare dinamiche che non si era in grado di comprendere, prima ancora che di controllare.

È la fase in cui verrà scioccamente dileggiato come “re Giorgio” e in cui farà molta fatica a trovare intelligenze politiche, economiche, sociali disponibili ad assumere su di loro la fatica di sentirsi il mondo (nuovo) sulle spalle. Non nel senso che rifiutassero del tutto la responsabilità dell’ora (alcuni lo fecero, peraltro), ma piuttosto nel senso di credere che ciò significasse proclamare il possesso di una capacità profetica e messianica che dava per risolvibile nel breve periodo ciò che retoricamente si usa definire il travaglio del parto.

La solitudine del presidente della Repubblica, un po’ attenuata dalla presenza di altre per quanto non diffuse intelligenze consapevoli della gravità del momento, si evidenzierà in maniera drammatica nel momento in cui Napolitano sarà costretto ad accettare la riconferma al Quirinale, rompendo una prassi contraria. Quel fatto metterà in luce come il modello costituzionale doveva rispondere a un contesto che non era quello presente a chi aveva elaborato la nostra Carta e a chi poi ne aveva fatto uno strumento di garanzia degli equilibri, garanzia ancor prima “culturale” che non politico-istituzionale. Il confermato presidente lo sbatté in faccia (ci si consenta la brutalità di questa espressione che ci pare però tecnica) ai parlamentari che lo avevano rieletto e al Paese che ascoltava il suo discorso senza però ottenere che “il sistema” accettasse di mettersi il mondo sulle spalle – non quello mitico delle retoriche correnti di vario conio, ma quello confuso e pieno di incognite che ormai si sarebbe dovuto capire essere il mondo che si stava formando.

Tutta una generazione di “epigoni” della rivoluzione/trasformazione novecentesca chiamava in causa le generazioni seguenti a riprendere un cammino perché non c’era nessuna fine della storia, ma solo la transizione problematica verso una nuova era. Senza particolare successo, almeno sino a oggi, perché non è la denuncia verbosa delle malvagità del presente, non è la fuga nell’oppio dei populismi e delle demagogie, ciò che salverà né le nostre anime, né i nostri corpi.

Giorgio Napolitano è stato una delle figure emblematiche della vicenda storica vissuta fra l’esaurirsi del Novecento e la prima fase del XXI secolo. Certo assieme ad altre, perché a lui non piaceva affatto essere considerato un unicum, per il senso della storia che aveva, come sa chi ha avuto anche solo qualche occasione di conoscerlo. Ma nel ragionare sul suo “secolo personale” possiamo cercare di trarre elementi di riflessione utili perché, nel nostro ruolo di persone chiamate a ragionare in pubblico, come vuole la tradizione che ci ha trasmesso la storia del Mulino, possiamo con qualche responsabilità accettare di caricarci in qualche modo il mondo nuovo sulle spalle.