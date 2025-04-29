Nel marzo 2017, durante il suo primo mandato presidenziale, Donald Trump firmò un ordine esecutivo per individuare le cause del crescente deficit commerciale degli Stati Uniti, un fenomeno che da decenni caratterizza l’economia americana e che la nuova amministrazione considerava una priorità da affrontare. Trump accusava apertamente altri Paesi, in particolare la Cina, di adottare pratiche commerciali scorrette, applicare tariffe eccessive e imporre barriere protezionistiche. L'anno successivo, la sua amministrazione introdusse dazi per oltre 300 miliardi di dollari sui prodotti cinesi, colpendo soprattutto beni tecnologici e legati alla proprietà intellettuale.

Con il suo secondo mandato, Trump ha ulteriormente radicalizzato la propria strategia commerciale, annunciando per il 2025 un dazio universale del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti e tariffe ancora più elevate per 57 partner commerciali (anche se il 9 aprile il presidente ha annunciato sui social una sospensione di 90 giorni dell'applicazione della maggior parte dei dazi, con l'eccezione di quelli imposti alla Cina, per concedere ai partner commerciali un margine di negoziazione. Successivamente, come si legge sul sito U.S. Customs and Border Protection, anche diversi prodotti elettronici importati – inclusi alcuni provenienti dalla Cina – sono stati temporaneamente esentati dai dazi). Secondo la Tax Foundation, think tank con sede a Washington, questa nuova ondata tariffaria porterà l’aliquota media sui prodotti importati dal 2,5% attuale al 16,5%, il livello più alto dal 1937. La previsione è che le importazioni scenderanno di circa 800 miliardi di dollari, il 25% rispetto ai livelli attuali.

Per Trump e il suo entourage, il deficit commerciale rappresenta una patologia da estirpare. Questa visione mercantilistica interpreta ogni squilibrio della bilancia commerciale come una perdita netta di risparmio e di posti di lavoro per la nazione. Normalmente, entrambi gli squilibri – quello dei conti pubblici e della bilancia commerciale – richiederebbero una sola terapia per essere sanati: una manovra fiscale restrittiva che, riducendo il disavanzo interno, contribuirebbe anche a riequilibrare il saldo estero. Il governo statunitense, al contrario, ha scelto di affrontare gli squilibri facendo ricadere i costi dell'aggiustamento sugli altri Paesi attraverso l'imposizione generalizzata di dazi.

Questa "strategia", tuttavia, si scontra con la realtà dei vincoli macroeconomici: il deficit commerciale americano è solo marginalmente imputabile a pratiche restrittive dei partner commerciali. La causa prima va individuata nel gap tra il risparmio nazionale degli Stati Uniti – la somma del risparmio privato e pubblico – e il volume degli investimenti interni. In altre parole, l'economia americana investe più di quanto risparmi e deve perciò importare capitali finanziari dall’estero. Questo fenomeno, noto nella letteratura economica come saving-investment gap, è la causa strutturale del deficit commerciale.

Una rapida panoramica storica chiarisce il concetto. Negli anni Ottanta, la politica fiscale espansiva di Reagan, basata sulla riduzione delle tasse (in base alla relazione nota come curva di Laffer), senza tagli significativi della spesa pubblica, stimolò consumo e investimenti ma ridusse il risparmio nazionale, alimentando così il deficit commerciale. Negli anni Novanta, le amministrazioni Bush sr. e Clinton riuscirono temporaneamente a ridurre il deficit commerciale aumentando il risparmio pubblico con politiche fiscali più disciplinate, ma la rapida espansione tecnologica spinse in alto gli investimenti, riportando ancora una volta il problema del deficit commerciale in primo piano. Dal 2000 in poi, con Bush jr. prima e Obama poi, tagli fiscali e aumenti della spesa pubblica hanno nuovamente ridotto il risparmio nazionale, ampliando ulteriormente il disavanzo commerciale americano.

O gli Stati Uniti aumentano strutturalmente il risparmio nazionale, riducendo i consumi o aumentando le tasse, oppure riducono gli investimenti interni, compromettendo però la crescita economica con conseguenze negative su occupazione e redditi

È proprio la relazione contabile tra risparmio nazionale e investimento che rende la politica tariffaria trumpiana una "ricetta impossibile". Nel breve termine, le identità macroeconomiche non si possono eludere: o gli Stati Uniti aumentano strutturalmente il risparmio nazionale, riducendo i consumi o aumentando le tasse, oppure riducono gli investimenti interni, compromettendo però la crescita economica con conseguenze negative su occupazione e redditi. Senza questi cambiamenti non c'è modo di correggere stabilmente, in tempi brevi, il deficit commerciale.

Che cosa potrebbe accadere con l’applicazione dei dazi universali di Trump? Gli scenari sono diversi e tutti problematici. Il primo scenario che ipotizziamo è quello in cui le imprese americane tornano a produrre negli Stati Uniti come conseguenza dei dazi che rendono le importazioni più care. Se gli altri Paesi non reagissero immediatamente, potrebbe esserci un iniziale miglioramento del saldo commerciale. Tuttavia, presto si manifesterebbero effetti negativi: crescita dei costi produttivi per le imprese, aumento dell’inflazione, innalzamento dei tassi d’interesse da parte della Fed per contrastare l’inflazione stessa, e quindi una probabile recessione economica. Una sorta di "stagflazione da dazi", una situazione estremamente complicata da gestire politicamente ed economicamente.

Il secondo scenario vede invece una reazione immediata dei partner commerciali degli Stati Uniti, che potrebbero imporre a loro volta dazi ritorsivi. La conseguenza sarebbe immediata: una contrazione significativa delle esportazioni americane, il peggioramento del deficit commerciale, e probabilmente anche una svalutazione reale del dollaro associata a una crescente incertezza sui mercati finanziari e reali. Questo scenario non porterebbe solo a un danno economico immediato, ma spingerebbe le altre nazioni a cercare nuove alleanze commerciali che escludano gli Stati Uniti. In tale contesto, la Cina potrebbe emergere come nuovo baricentro economico globale, sfruttando l’incertezza generata dalla politica protezionistica americana per consolidare la propria influenza globale.

Il terzo scenario ipotizza che le imprese americane non rientrino rapidamente negli Stati Uniti, poiché spostare intere catene produttive è costoso e complesso. Questo è per esempio il caso della Apple, che vedrebbe almeno raddoppiare il prezzo dei propri dispositivi tecnologici qualora decidesse di riportare la produzione negli Stati Uniti. In questo scenario, l’imposizione dei dazi provocherebbe semplicemente un aumento dei prezzi interni, penalizzando i consumatori americani senza migliorare il saldo commerciale. La reazione degli altri Paesi sarebbe comunque ostile, generando un doppio effetto negativo: recessione interna e isolamento internazionale degli Stati Uniti.

L’analisi fin qui condotta evidenzia come la strategia protezionistica dell'amministrazione Trump, focalizzata esclusivamente sull’utilizzo aggressivo dei dazi per correggere il deficit commerciale, rappresenti una strada non solo inefficace, ma potenzialmente dannosa per gli Stati Uniti. Le identità macroeconomiche mostrano chiaramente che un miglioramento duraturo della bilancia commerciale è possibile soltanto aumentando il risparmio nazionale, riducendo gli investimenti interni, o combinando entrambi gli aspetti. Tuttavia, questa soluzione appare impraticabile nel quadro politico delineato dal "Make America Great Again", che punta su consumi elevati, investimenti domestici e crescita economica sostenuta.

L’attuale postura dell’amministrazione Trump trascura, inoltre, un aspetto cruciale della politica economica americana del Dopoguerra: la tolleranza strategica verso il proprio deficit commerciale per diffondere globalmente il dollaro, consolidandone il ruolo di valuta cardine nel commercio mondiale. In quest'ottica, gli Stati Uniti non hanno mai realmente creduto nel primato dei mercati sulla sovranità nazionale. Negli ultimi settant'anni, infatti, la supremazia del dollaro si è basata non soltanto sulla forza economica, ma anche sulla credibilità istituzionale e sul predominio militare. Tale visione "imperiale" ha consentito agli Stati Uniti di sostenere deficit commerciali e pubblici crescenti, nella consapevolezza che tali disavanzi rappresentavano il prezzo necessario al fine di mantenere il dollaro come valuta di riserva mondiale.

La fiducia internazionale verso gli Stati Uniti sta rapidamente diminuendo, alimentando il fenomeno della de-dollarizzazione. Questo processo, un tempo semplice ipotesi accademica, è ormai una realtà concreta

Questo equilibrio sembra oggi incrinato dalla politica protezionistica e dalla retorica nazionalista di Trump. L'idea implicita dietro i cosiddetti "accordi di Mar-a-Lago" di rendere il dollaro meno attrattivo sta trovando effettivamente realizzazione, come dimostra la recente fuga dal dollaro e dalle obbligazioni americane innescata dalla confusione della politica tariffaria statunitense. La fiducia internazionale verso gli Stati Uniti sta rapidamente diminuendo, alimentando il fenomeno della de-dollarizzazione. Questo processo, un tempo semplice ipotesi accademica, è ormai una realtà concreta, accelerata non soltanto dalla sfiducia verso le misure protezionistiche unilaterali americane, ma anche dalla volontà delle economie emergenti di rafforzare la propria sovranità monetaria e dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

In questo quadro, il rischio più concreto per gli Stati Uniti non è solo quello di un’inefficace politica commerciale, ma quello di un più profondo cambiamento degli equilibri mondiali, con la leadership economica globale che potrebbe rapidamente passare ad altre potenze, prima tra tutte la Cina. La strategia tariffaria aggressiva di Trump rischia, dunque, di minare non solo gli obiettivi di breve termine della politica economica statunitense, ma anche i fondamenti stessi della posizione globale del Paese, accelerando il declino della centralità del dollaro e la frammentazione dell’attuale ordine economico mondiale.